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Автоюрист дал два совета по общению с обнаглевшими инспекторами ГИБДД

ГИБДД

Не всегда треования гаишников законны – тогда надо знать, что им ответить, сообщает DEITA.RU.

Не все инспекторы ГИБДД сами соблюдают правила и законы. Иногда они могут предъявлять незаконные требования водителю. Автоюрист рассказал, что делать.

Одно из таких незаконных требований – просьба показать, что находится в багажнике. Вроде бы ничего такого, но есть страх, что вам подкинут запрещенные вещества. Если не хотите показывать багажник, запомните 2 фразы:

Фраза 1: зовите понятых. Обычно это останавливает большинство инспекторов: искать двух человек бывает не всегда удобно. Тем не менее, это его обязанность по закону.

Фраза 2: разрешение на досмотр. Просто так залезть в вашу машину гаишник не имеет права, только если введен план-перехват или ваше авто в розыске. В любом случае, нужны документы и соблюдение целого ряда правил.

Елена Миронова

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