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6 Декабрь 2019, 18:15

Азартные игры привели четверых приморцев в суд

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Ранее все фигуранты уже привлекались по аналогичному делу

Прокуратура Дальнереченска утвердила обвинение по делу незаконно огранизованным азартным играм. По делу проходит группа местных жителей, сообщает ИА DEITA.RU.

Как сообщили в краевой прокуратуре, четверо местных жителей, зная о том, что в России нельзя организовывать азартные игры за пределами специальных игорных зон, организовали такую точку. Клиенты могли проводить досуг за играми, в том числе, и через Интернет.

«Для того, чтобы заниматься деятельностью такого рода, фигуранты выбрали нежилое помещение на 11 компьютеров с интернетом и необходимыми для игр программами», - отметили в ведомстве.

Специалисты добавили, что ранее все фигуранты уже привлекались по аналогичному делу.

Сейчас дело рассмотрит районный суд.

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