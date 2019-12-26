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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

«Аж дверь оторвало» - жесткое ДТП произошло на одной из приморских трасс

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Жесткое ДТП произошло на трассе между Большим Камнем и Фокино, сообщает DEITA.RU.

Подписчики прислали видео, на котором столкнулись микроавтобус и малолитражка. Отметим, что обе машины получили довольно значительные повреждения.

Все обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются, пока что в сети нет подробностей.

Подписчики отметили, что авария произошла сразу после кафе «Рубин» - известном придорожном общепите недалеко от Большого Камня.

Напомним, что гололедица, порой даже небольшая и незаметная, часто становится причиной серьезных ДТП. ГИБДД неоднократно предупреждала жителей края о необходимости соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. 

Александра Маслова

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