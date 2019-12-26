«Аж дверь оторвало» - жесткое ДТП произошло на одной из приморских трасс

Жесткое ДТП произошло на трассе между Большим Камнем и Фокино, сообщает DEITA.RU.

Подписчики прислали видео, на котором столкнулись микроавтобус и малолитражка. Отметим, что обе машины получили довольно значительные повреждения.

Все обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются, пока что в сети нет подробностей.

Подписчики отметили, что авария произошла сразу после кафе «Рубин» - известном придорожном общепите недалеко от Большого Камня.

Напомним, что гололедица, порой даже небольшая и незаметная, часто становится причиной серьезных ДТП. ГИБДД неоднократно предупреждала жителей края о необходимости соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.

Александра Маслова