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«Аж дверь оторвало» - жесткое ДТП произошло на одной из приморских трасс
Жесткое ДТП произошло на трассе между Большим Камнем и Фокино, сообщает DEITA.RU.
Подписчики прислали видео, на котором столкнулись микроавтобус и малолитражка. Отметим, что обе машины получили довольно значительные повреждения.
Все обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются, пока что в сети нет подробностей.
Подписчики отметили, что авария произошла сразу после кафе «Рубин» - известном придорожном общепите недалеко от Большого Камня.
Напомним, что гололедица, порой даже небольшая и незаметная, часто становится причиной серьезных ДТП. ГИБДД неоднократно предупреждала жителей края о необходимости соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.
Александра Маслова