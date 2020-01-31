АЗС будут штрафовать за недолив топлива

С 1 января 2021 года в силу вступает новый КоАП, согласно которому могут начать штрафовать АЗС, недоливающие клиентам бензин и другое топливо, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Известия».

Штрафоваться будут заправки, использующие средства измерения объема жидкости, в которых присутствуют нарушения в обязательных к ним требованиях, в частности точности измерений. А также АЗС, использующие измерительные приборы неутвержденного типа или не прошедшие специальную проверку.

Штраф будет составлять 1% от годовой выручки от продажи топлива за предшествующий год или часть года, но не менее 50 тысяч рублей.

На данный момент, согласно статистике, привиденной изданием, недолив бензина и другого топлива происходит на 2/3 автозаправочных станциях, что превышает норму в 2-3 раза.