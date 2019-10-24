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АЗС начнут штрафовать за недолив бензина
В новом КоАПе могут появиться реальные санкции для недобросовестных автозаправшиков, регулярно недоливающих топливо в бензобаки россиян. Об этом сообщает DEITA.RU.
Ранее отклоненный от рассмотрения в нижней палате РФ законопроект вернулся на стол депутатов Госдумы в обновленном виде. Теперь наказание за разницу между оплаченным и фактически залитым топливом предлагают включить в новый Административный Кодек, над которым сегодня корпят законотворцы по поручению Дмитрия Медведева.
Отмечается, что документ пришел в Госдуму напрямую из Министерства промышленности и торговли РФ. В качестве санкций за недолив бензина на АЗС, авторы законопроекта предлагают ввести штрафы, размеры которых не уточняются.
Парламентарии намерены ознакомиться с новой редакцией будущей статьи КоАП на октябрьской сессии.
Напомним, по поручению руководителя правительства России Дмитрия Медведева обновленный Кодекс вступит в законную силу в две тысячи двадцать первом году.
Екатерина Цой