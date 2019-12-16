АЗС поймали на грубом нарушении в Приморье

Автозаправочная станция в Приморье заплатит крупный штраф, сообщает DEITA.RU.

По информации Дальневосточного межрегионального территориального управления федерального агентства по техническом регулированию и метрологии, специалистам на одной из АЗС Уссурийска удалось выявить некачественное топливо. Оно полностью не соответствовало требования технического регламента.

Речь идет о бензине марки Аи-92 и летнем дизеле.

В качестве примера специалисты привели тот факт, что серы в топливе содержалось 12,7 мг/кг при этом норма не должна превышать 10.

Отмечается, что возбуждено административное дело. Нарушителям предстоит заплатить немаленький штраф, он составит один процент от выручки за минувший год, но не менее полмиллиона рублей.

Екатерина Брязгунова