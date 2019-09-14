АЗС закрыты: из столицы выехать сложно

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Пистолеты завправочные заправка 2

Желающим выехать из Владивостока ранним утром в воскресенье, 14 сентября, стоит заранее подумать о полном баке топлива, сообщает DEITA.RU.

По словам местных автомобилистов, которые волей судеб в семь утра выехали из дальневосточной столицы, обе заправки на выезде из города не работают по техническим причинам.

"Мы хотели заправиться на перевале - там есть магазинчик. Однако там заправка закрыта по техническим причинам. Сказали: проводка перегорела. Ничего не подозревая, поехали дальше на пустом баке. Заправка у станции Спутник тоже оказалась закрытой", - сетует автолюбитель. 

К слову, на обеих заправках прояснить, когда заправка заработает, не смогли.

Те заправки, которые находятся дальше по трассе, работают.

Екатерина Брязгунова

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