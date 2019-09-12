Новости
Сигналы о раке, которые часто игнорируют
12 Сентябрь 2019, 13:30
Появился новый способ мошенничества со счетами
12 Сентябрь 2019, 13:15
Доходы россиян перестанут быть секретом
12 Сентябрь 2019, 13:00
Смертная казнь не за горами? Медведев пригрозил гильотиной
12 Сентябрь 2019, 12:49
Права и свободы человека обсудили в Приморье
12 Сентябрь 2019, 12:46
АЗС закрывают за отказ продавать бензин силовикам
12 Сентябрь 2019, 12:30
АЗС закрывают за отказ продавать бензин силовикам
12 Сентябрь 2019, 12:30
Число заправок, где можно купить бензин, стало меньше, сообщает DEITA.RU.
В Мексике назревает топливный кризис. Ещё три заправки были закрыты в одной из провинций за отказ в обслуживании сотрудников сильных ведомств.
Как сообщают официальные власти страны, нефтяники пошли на поводу у представителей наркобизнеса, которые и попросили коммерсантов перестать заправлять полицейских и других силовиков.
Руководство пошло на ответные меры и полностью запретило работу избирательных АЗС. По мнению экспертов, подобных случаев на территории Мексики может стать больше.
Президент Лопес уже заявил, что пока силам правительства не удаётся побороть преступность, связанную с наркоторговлей, однако, по его словам, власть делает всё возможное, чтобы улучшить безопасность граждан.
Дмитрий Шевченко