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АЗС закрывают за отказ продавать бензин силовикам

12 Сентябрь 2019, 12:30

АЗС закрывают за отказ продавать бензин силовикам

12 Сентябрь 2019, 12:30

бензин

Число заправок, где можно купить бензин, стало меньше, сообщает DEITA.RU.

В Мексике назревает топливный кризис. Ещё три заправки были закрыты в одной из провинций за отказ в обслуживании сотрудников сильных ведомств.

Как сообщают официальные власти страны, нефтяники пошли на поводу у представителей наркобизнеса, которые и попросили коммерсантов перестать заправлять полицейских и других силовиков.

Руководство пошло на ответные меры и полностью запретило работу избирательных АЗС. По мнению экспертов, подобных случаев на территории Мексики может стать больше.

Президент Лопес уже заявил, что пока силам правительства не удаётся побороть преступность, связанную с наркоторговлей, однако, по его словам, власть делает всё возможное, чтобы улучшить безопасность граждан.

Дмитрий Шевченко

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