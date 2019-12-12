«Баб возит» — ревнивая жена таксиста следила из багажника

Молодая жительница Мексики долго ревновала своего мужа-таксиста, не веря, что он просто выполняет работу. Девушка решила «вывести его на чистую воду» и спряталась в багажнике авто вместе с годовалым сыном, сообщает DEITA.RU.

Как пишут местные СМИ, таксист выехал на вечернюю смену. Перед этим в багажник машины забралась его жена, захватив с собой годовалого сына.

Один из пассажиров услышал странные звуки и писк из багажника. Оба мужчины встревожились и решили проверить, что происходит. Так они нашли девушку и ребенка, которые сидели в багажном отделении.

Позже пассажир рассказал журналистам, что за тем последовал крупный скандал пары – водитель ругал свою слишком мнительную жену, помешавшую работе.

В соцсетях удивлялись безответственности молодой матери – ведь ребенок мог пострадать в непредназначенном для пассажиров месте, да и просто задохнуться в тесном багажнике.

Александра Маслова