Значение российских пенсионерок для отечественной экономики оценили журналисты немецкого Frankfurter Rundschau, сообщает DEITA.RU.

По мнению немецких журналистов, российские бабушки работают за двоих, возделывают огороды и кормят внуков. Из 46 миллионов отечественных пенсионеров почти 9,7 миллионов продолжают работать даже после выхода на пенсию. Две трети из них - женщины.

Как показывают опросы, российские пенсионеры жалуются прежде всего на бедность и проблемы со здравоохранением. При этом они находят свое счастье в альтруизме. Миллионы женщин днем выпалывают сорняки на дачах, готовят еду, смотрят за внуками, ночами подрабатывают вахтершами, вечерами — репетиторами или уборщицами.

Согласно данным о качестве жизни пенсионеров Глобального пенсионного индекса за 2018 год, Россия находится на 38 из 43 мест, между Мексикой и Турцией. Но, как свидетельствуют опросы, 45% российских пенсионеров считают себя счастливыми людьми. В том числе и две трети пожилых людей, продолжающих работать.

Накануне стало известно, что в министерстве труда посчитают, какой должна быть доплата к пенсии, исходя из определения величины прожиточного минимума. Документ об этом опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Дмитрий Санников