«Бабушка плачет от обиды»: надбавку в 1 рубль объяснили в ПФР

Огромное количество россиян могли не заметить таких долгожданных индексаций в 6,6%, которые им обещали несколько месяцев, сообщает DEITA.RU.



Еще осенью в России пообещали проиндексировать пенсии на 6,6%. В январе пенсионеры стали получать свои увеличенные выплаты – некоторые люди просто плачут от обиды.

Как пишет Ura.ru, россиянин рассказал в соцсетях историю своей бабушки: она несколько дней проплакала от обиды. Оказывается, долгожданная прибавка составила всего 1 рубль 10 копеек. В комментариях многие рассказали, что их родственники попали в такую же ситуацию.

В ПФР объяснили, как такое произошло. Оказывается, все россияне, пенсия которых не дотягивает до прожиточного минимума, получают доплаты из федерального бюджета. А индексируют только реальный размер пенсии – то, что начислено, без федеральной финансовой помощи. Соответственно, после прошедшей грандиозной индексации у многих уменьшились федеральные надбавки или пропали вовсе – оттуда и взялся этот дополнительный рубль.

Елена Миронова