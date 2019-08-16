Тысячи краж с банковских карт в России происходят ежедневно. Многие истории заканчиваются очень грустно, потому что ни банки, ни полиция не разбираются в ситуации. В общем, эти кровно заработанные никогда не вернутся в карман потерпевших. Совсем недавно россияне стали рассказывать о новом виде обмана, которые придумали мошенники. Как обезопасить свои средства на карте, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Mxsmart.

По словам потерпевших, дело обстоит так. Подходите к банкомату, а перед вами долго-долго возится старушка в платке. Вскоре она уходит, а вы уже весь на нервах подлетаете к банкомату, вставляете карту и все. Деньги улетели на карту той самой «бабушки».

Многие задаются вопросами, как это работает. Ответ прост: дело в том, что в некоторых терминалах можно создать всю необходимую базу для осуществления перевода. На мониторе появляется фраза «Вставьте карту». В этот момент злоумышленник и покидает помещение, где расположен банкомат, а будущая жертва радостно вставляет свой «пластик».

Работники банков рекомендуют всем клиентам, перед тем как помещать карту в банкомат пару раз нажать на кнопку «Отмена всех действий».

Екатерина Брязгунова