Правила опекунства над несовершеннолетними со стороны близких родственников предлагают изменить в России, сообщает DEITA.RU. С таким предложением выступила член Совета Федерации Елена Мизулина.

Как пишет «Парламентская газета», если бабушки или дедушки, а также тети и дяди принимают на себя ответственность по воспитанию детей, оставшихся без попечения родителей, им должна назначаться плата.

Главная задача российских властей — оставить ребенка в семье, ведь это не только память и привычки, но и традиции.

По словам Мизулиной, сегодня появилась практика отдавать детей в чужие семьи, если близкие родственники выражают желание принимать участие в воспитании детей, но у них небольшие доходы. Эта практика губительна, поэтому политик предлагает назначать пособия и близки родственникам при опекунстве.

Екатерина Брязгунова