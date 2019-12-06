«Бабы ещё те…» — новый закон о детях возмутил россиян

В первом чтении принят правительственный законопроект, который позволят добавлять к алиментам выплаты на жилье для ребенка, сообщает DEITA.RU.

Согласно документу, тот родитель, которые проживает с ребенком, сможет попросить суд обязать бывшего супруга перечислять фиксированные суммы не только на содержание дочери или сына, но и на оплату дома или квартиры, в котором проживает малыш.

Отмечается, что данный законопроект, по сути, должен полностью обеспечить несовершеннолетних россиян при разводе родителей крышей над головой.

Россияне не одобрили идею. В социальных сетях они высказались с резкой критикой проекта закона, который имеет все шансы стать повседневностью многих граждан.

«Может новыми законами научат не плодить детей, чтобы не бросать их потом?»

«То есть, женщина изменила, ты ушел, она взяла ипотеку, а ты ее оплачиваешь?»

«Закон должен передавать ребёнка тому родителю, у которого лучше условия. Если у матери нет условий, а у отца есть, то пусть ребёнок живёт с отцом. Многим не нравятся Киркоров и Лазарев, но ведь их дети — это их дети».

«Суд отдает детей маме, в любых случаях даже если ей негде жить и как тут быть».

«У меня брат живёт с дочкой, его мать ребенка бросила. Алименты платит 1/4 от МРОТ и то по решению суда. Даже это не хочет платить и кричит будто она мужика содержит. Родила от другого второго ребенка и получила маткапитал. Где справедливость? И бабы ещё те… бывают».

«Думаю неправильная, так как за частую происходит развод по инициативе мужчины из-за того, что жены гуляют. При этом суд оставляет ребенка жить с матерью при разводе, назначая алименты отцу и ещё обеспечение ребенка жилплощадью. Тогда суд при разводе должен принимать во внимание тот факт, что инициатором развода является муж и ребенок при таких обстоятельствах должен оставаться жить с отцом!»

Екатерина Брязгунова