Самое большое пресное озеро планеты оказалось под угрозой загрязнения, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Профессор кафедры экологии и промышленной безопасности МГТУ им. Н.Э. Баумана Борис Ксенофонтов рассказал изданию о том, что в воды Байкала может попасть шлам из котлованов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Экологическое бедствие может случиться уже в ближайшее время.



Причиной попадания опасных отходов в озеро может стать повторное наводнение на юге Иркутской области. Если это случится, то, по мнению учёных, происшествие приведёт к разрушению пищевой цепочки байкальской экосистемы.

Вслед за смертью зоопланктона, рыбы также окажутся под угрозой гибели от нехватки пищи, а вместе с ними — далее по экологической цепи — птицы и нерпы, питающиеся этой рыбой.

Несмотря на то, что сам комбинат был закрыт ещё в конце 2013 года, органические отходы от его работы до сих пор хранятся в огромных ямах, расположенных на южном побережье Байкала.

Дмитрий Шевченко