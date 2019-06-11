Уральские мотоциклисты напали на барыг с передвижными камерами, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет РГ во вторник, 11 июня.

Полиция Свердловской области разыскивает байкеров, которые в выходные набросились на граждан, зарабатывающих благодаря фиксации нарушений ПДД автомобилистами при помощи передвижных камер видеофиксации.

По имеющимся данным, произошло два нападения. Одно на трассе Мезенское — Заречный, второе — Екатеринбург — Тюмень. На поиски хулиганы выдвинулись не только наряды ГИБДД, но и взвод ДПС.

Ранее прошла информация, что в Великобритании появились новые камеры видеофиксации с микрофоном, теперь они будут фиксировать очень громкие автомобили. Так как система еще не совершенна, ее только апробируют. В городах Англии такие камеры появятся только через семь месяцев.

Екатерина Брязгунова