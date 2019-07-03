Рейдерство уже стало вполне естественным экономическим явлением, берущим своё начало в 90-х годах прошлого века. Сегодня «недружественное поглощение компаний» остаётся ахиллесовой пятой российской экономики. Экономики по сути парадоксальной, когда дела тех, кто её «топит», идут в гору, а те, которые её поднимают, теряют бизнес и свободу. О самых громких рейдерских захватах в Приморском крае - в материале DEITA.RU.



Открывая бизнес в России, начинающему предпринимателю нужно быть готовым не только к высоким налогам, снижению спроса и т.д., но и к тому, что рано или поздно его компанию захочет кто-нибудь «отжать». По оценкам Национального антикоррупционного комитета, 4 года назад в России происходило до 700 тысяч рейдерских захватов, уголовные дела возбуждались только в 10% случаев, до суда доходили единицы.

Сегодня объем этого, с позволения сказать, рынка исчисляется миллиардами долларов. По сравнению с 90-ми и нулевыми, «налёты» происходят, конечно, внешне более гуманно, то есть зачастую без человеческих жертв и путём «искусственной комы» предприятий. Из «чёрных» рейдеры превратились в «белые воротнички». В незаконных захватах теперь оказываются замешаны не бандиты, а грамотные юристы, экономисты, люди в погонах и госчиновники, которые без особых усилий могут найти лазейку в законодательстве и сфабриковать судебные процессы.

Обычно судьба захваченных предприятий была простой – рейдеры их дробили и продавали по частям, либо сами бизнес структуры, либо их имущество, выведенное на другие юридические лица. И если скандалы вокруг таких крупных предприятий как Восточный порт, Дальзавод и некогда крупный морской перевозчик – Востокрыбхолодфлот, остались в далеких девяностых, то защитить уязвимый российский малый и средний бизнес тяжело даже сегодня.

В 2008 году Приморье потрясло громкое уголовное дело о рейдерском захвате ООО "Компания ОГАТ". На скамью подсудимых по обвинению в совершении тяжких и особо тяжких преступлений попали 11 членов ОПГ Сергея Санжарова - сына бывшего судьи Приморского краевого суда. Деятельность преступного формирования сопровождалась нападениями, захватом имущества и заказными убийствами.

Жертвами «кровавой войны» стали влиятельные люди приморской столицы: адвокат, судья Арбитражного суда, заместитель начальника Росреестра, военный прокурор Владивостокского гарнизона ТОФ, отец начальника отделения следственного управления, а позже и он сам. Расследование было завершено спустя 5 лет. ОПГшники даже умудрились замараться похищением депутата городской Думы Дмитрия Сулеева, которого, правда, сразу почему-то отпустили. По приговору суда, прозвучавшему в 2013 году, семеро членов преступной группы получили наказание от 7 до 22 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Ещё трое получили условные сроки от 5 до 7 лет.

В 2015 году тысячи мостостроителей обратились к первым лицам страны и края с просьбой вмешаться в ситуацию в компании. Строители важнейших объектов к первому саммиту АТЭС жаловались на грубые нарушения трудового законодательства, в том числе на задержку заработной платы и массовые увольнения. Митингующие рабочие просили власти обратить внимание на то, что в своё время в Москве было зарегистрировано новое предприятие, все контракты перезаключались на него, а долги сбрасывались на уссурийскую ЗАО «ТМК». С «ТМК», по оценкам специалистов, вообще могла быть отработана классическая схема именно с продажей имущества компании. Кстати, вполне вероятно, что в этом был и непосредственный личный интерес первых лиц тогдашней администрации Приморья.

Недружественным поглощением СМИ почему-то назвали и арест счетов группы компаний «Востокцемент», принадлежащего брату недавно осужденного за коммерческий подкуп экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарёва. Под удар попали ООО «Востокцемент» и ООО «ДВ-Цемент», АО ПО «Якутцемент», АО «Спасскцемент», АО «Теплоозерский цементный завод», АО «Владивостокский бутощебеночный завод», АО «Дробильно-сортировочный завод». Сразу полетели заявления всяких «экспертов» о том, что приостановка крупнейшего строительного холдинга региона может привести к коллапсу в строительной области Дальнего Востока – сорванным контрактам, отсутствию стройматериалов на крупных стройках. И, мол, всё это происходит на фоне подготовки к V Восточно-экономическому форуму и попыток руководства края реализовать нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Не успели прозвучать эти грозные оценки, как губернаторы сразу трех регионов Дальнего Востока кинулись спасать гибнущую бизнес-империю семьи осужденного Пушкарева. И вот уже и зарплату работникам выплачивают чуть ли не за счет региональных бюджетов, а за счет личного имущества владельцев, видимо, не судьба? Очевидно, или слова «экспертов» про ВЭФ и нацпроекты магически подействовали на чиновников, ну или компании действительно отжимают, да такие люди, за которых целые губернаторы берутся решать сопутствующие проблемы.

Проблема полокальнее, но с более выраженной политической подоплекой развернулась недавно в приморском Большом Камне, куда так любит в ходе каждого ВЭФа наведываться Владимир Путин.

Тут не поделили и как следствие начали захватывать, именно вот брать штурмом объекты ЖКХ городка. Несанкционированное проникновение на гособъекты, поломка оборудования, саботаж, заложники и полиция – все в лучших традициях 90-х.

Такое вот ЧП регионального масштаба стало результатом конфликта между городской администрацией и бывшим арендатором котельных АО «Теплоком». Мэрия досрочно расторгла с ним контракт и формально передала объекты ЖХК в ведение МУП «Горхоз», однако компания решила оспорить это решение в суде. И до юридического решения вопроса удерживала котельные и теплопункты под своим контролем.

Так что захваты и силовое решение проблем для нынешнего передового региона Дальнего Востока – далеко не редкость. А защитить малый и средний бизнес от рейдерства государство планирует только к 2030 году, согласно указу президента, это является основной задачей по обеспечению безопасности экономической деятельности. Реальность такова, что в настоящее время в УК РФ отсутствует состав преступления «рейдерство». Осудить могут за мошенничество, подделку документов или взятку, при этом максимальный срок может достигать до 20 лет лишения свободы. Однако разбираться в хитросплетениях коммерческих взаимоотношений бизнесменов правоохранители, как показывает практика, не очень-то и любят. Пострадавших обычно отправляют в арбитраж с формулировкой «у вас тут спор хозяйствующих субъектов, вот будут убивать - звоните».

Полина Мазур