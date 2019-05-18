Автомобили российского и американского производства возглавили рейтинги самых угоняемых автомобилей среди машин среднего и премиального класса, сообщает DEITA.RU.

Если среди автомобилей среднего класса по данным ГИБДД за прошлый год продолжает лидировать продукция АВТОВАЗа, корейских и японских марок, то в премиальном сегменте первые строчки занял американский Cadillac Escalade.

Свое исследование по премиальному классу на основе данных по автомобилям, застрахованным по КАСКО опубликовали эксперты «АльфаСтрахования». Понятно, что большую часть машин эконом-сегмента владельцы стараются не страховать по данной системе, так что здесь можно опираться только на сведения полиции.

Среди самых угоняемых дорогих автомобилей помимо Cadillac Escalade присутствуют Toyota Land Cruiser и, как ни странно - Skoda Octavia. Возможно, чеха просто страхуют чаще. За ним следуют Toyota Camry и Toyota Land Cruiser Prado.

В 2018 году, например, среди люксовых автомобилей чаще всего жертвами угонщиков становились Lexus LX, Mercedes-Benz E-Class, BMW 5-й серии, X5 и Lexus RX.

Чаще всего машины угоняют в таких легко доступных местах, как неохраняемые парковки, стоянки торговых и офисных центров, из дворов.

Михаил Светлов