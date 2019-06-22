На стоянку катеров, которая находится на центральном пляже поселка Посьет в Приморском крае, бандиты совершили налет в субботу, 22 июня, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказывает паблик-Instagram newsbox25.tv.

По словам очевидцев, люди в масках, вооруженные, что называется, до зубов прыгают Land Cruiser и Mitsubishi Pajero, после чего покидают место перестрелки.

Злоумышленники устроили на стоянке катеров погром. Они разбили припаркованные на территории базы два автомобиля, позднее при помощи джипа разгромили домик на катерной стоянке. После этого в мужчину стреляли, он, по данным паблика, находится в тяжелом состоянии.

Нападало сразу восемь человек. Каждый из них был вооружен травматическим оружием и гладкоствольными ружьями. Инцидентом занимается полиция.

По неофициальной информации, это очередной эпизод трепанговой войны, которая ведется в Хасанском районе.

Ранее DEITA.RU рассказывало о том, что в пятницу, 21 июня, во Владивостоке в районе улицы Добровольского мужчина расстрелял на парковке малолитражку, в которой находились два человека. Оба мужчины 24-х и 30 лет были доставлены в больницу, на преступник задержан.

Екатерина Брязгунова