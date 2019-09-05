Молодёжная преступность не останется незамеченной, сообщает DEITA.RU.

Официальный сайт Следственного комитета России выпустил информацию о том, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю нижегородского СУ СКР проверить сообщения о нападениях подростковой банды на жителей региона.

Как отметили в комитете, если будут найдены соответствующие основания, то полученные материалы в отношении несовершеннолетних будут переданы из органов внутренних дел в производство ведомства.

Кроме того, центральному аппарату ведомства поручено взять на контроль ход проведения проверочных мероприятий и их результат.

Ранее телеканал РЕН-ТВ сообщил, что подростки в Нижнем Новгороде нападают на граждан, промышляют грабежом магазинов и угоном автомобилей.

Дмитрий Шевченко