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Бани без посетителей открыли в Ярославской области
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В Ярославской области разрешили работу бань, но при условии, что они будут работать без посетителей, сообщает ИА DEITA.RU. Соответствующее постановление было опубликовано на профильном сайте.
В документе прописано, что предоставляется возможность работы душевых и бань, но без очного присутствия посетителей. Получается, что в Ярославской области разрешили работу бань в режиме онлайн.
Как написал политолог Марат Баширов, «онлайн-бани - такого ещё в мире не было», однако в Ярославле есть.
Напомним, что на днях в Ярославле на местного жителя напал медведь в центре города, спугнуть животное удалось таксисту, который оказал помощь пострадавшему. Несколько лет во Владивостоке по улицам гулял амурский тигр. Животное было выловлено и после реабилитации отпущено обратно в природу.