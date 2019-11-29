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Банк лишился лицензии за опасные нарушения закона

банк, банкомат

«Осколбанк» - банк в Старом Осколе, лишился своей лицензии, сообщает DEITA.RU.

Извещение об этом опубликовано на официальном сайте ЦБ. Регулятор отмечает, что причиной отзыва лицензии стали нарушения ряда важных законов, связанных с противостоянием «отмывания» незаконных доходов.

«Банк не замечал операций, подлежащих обязательному надзору, проверке и контролю, и не сообщал о подозрительных действиях клиентов в полицию», - отмечает представитель Банка России.

Кроме того, оскольская финансовая организация часто снижала величину нужного резерва, без вопросов проводила сомнительные денежные переводы, и нарушала законы банковской деятельности и пренебрегала актами, которые издавал ЦБ.

«Сейчас в банке будет временная администрация, которая будет руководить кредитной организацией до того, как конкурсный управляющий не появится. Кроме того, вкладчикам банка вернут их средства до 1,4 млн рублей», - резюмировал Банк России.

Напомним, что Центробанк регулярно отзывает лицензии у городских и региональных банков за их недобросовестную работу и многочисленные нарушения.

Александра Маслова

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