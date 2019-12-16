Банк обогатил клиентку на 37 миллионов долларов

Жительница Далласа, США стала миллионером. Правда, только на сутки. «Помогла» ей в этом техническая ошибка банка, сообщает DEITA.RU.

О курьезе рассказали на местном телеканале CBS 11. Отмечается, что «счастливица» работает в одном из обувных магазинов города. После работы она проверила свой счет в банке - там лежало 37 миллионов долларов – просто невероятная сумма, в которую сложно было поверить.

«Я так надеялась, что кто-нибудь и правда подарил мне эти деньги», - рассказала женщина.

Продавец призналась, что даже распланировала неожиданный доход: часть ушло бы на благотворительные мероприятия, а другую «миллионер» планировала вложить в недвижимость.

Позже женщина с мужем позвонили в банк, где перед ними извинились, и отменили баснословный перевод.

«Я понимала, что молчать о таких деньгах было нельзя, это могло обернуться большими проблемами. Но, надеюсь, они не ограничатся одним «спасибо» - ведь ошибка была с их стороны», - подчеркнула продавец.

Александра Маслова