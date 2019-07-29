Без определённого места жительства – подобный статус могла получить мать четверых детей, квартиру которой решил продать банк, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Российскую газету».

В Алтайском крае банк, в котором многодетная мать оформила ипотеку, незаконно продал квартиру собственника. Общая стоимость квартиры при оформлении ипотеки составляла более двух миллионов рублей, при этом женщине оставалось выплатить лишь 500 тысяч из этой суммы. Данные полмиллиона рублей и были оформлены для постепенной выплаты. Большую часть суммы удалось оплатить при помощи материнского капитала. Для закрытия ипотечного договора необходимо было выплатить 120 тысяч за несколько месяцев, однако из-за финансовых трудностей собственница частично просрочила платежи.

Банк принял решение продать квартиру на аукционе, причём сумма была гораздо меньше, чем реальная стоимость квартиры – всего 1,5 миллиона рублей. Плюс ко всему, несмотря на то, что у банка были все контактные данные заёмщицы, сотрудники не потрудились сообщить о своём решении женщине.

Стоит только вдуматься в абсурдность ситуации – из-за 13 тысяч просрочки банк продал квартиру в счёт уплаты задолженности. Действие подобного характера было незаконно, это удалось установить адвокату, поэтому итогом истории стал счастливый финал.

Софья Корф