Банк отобрал у клиентки всю зарплату

Жительница Благовещенска хотела положить свой месячный заработок на карту для удобства оплаты счетов. Банкомат «съел» купюры, а сотрудники организации не спешат возвращать девушке утраченные средства, сообщает DEITA.RU. Информация об этом размещена на амурском новостном сайте Amur.Info.

Горожанка рассказала редакции амурского издания, что 22 октября она получила месячную зарплату - 55 тысяч рублей и решила положить ее на карту. Банкомат принял банкноты, но затем выдал текст о технической ошибке и сбое, вслед за которым вышел чек.

В банке девушке сказали, что для того, чтобы определить сумму и размер купюр взноса, кредитной организации нужна пара дней, чтобы разобраться с ситуацией. Жительница областного центра написала обращение для того, чтобы ей вернули финансы – близился срок оплаты ипотеки и коммунальных услуг.

«Сначала я получила оповещение о том, что заявку мою рассмотрят 29 октября. И в указанную дату я получила новое СМС о том, что обращение рассмотрят только 6 ноября! На меня напал ужас: как мне жить, на что? Чем я заплачу ипотеку, коммуналку, на что еду куплю? В банке меня «пинают» от одного специалиста к другому, и результата никакого!», - приводит слова пострадавшей амурское издание.

Девушка подчеркивает, что злополучный банкомат прошел инкассацию утром 23 октября. Это может означать, что сотрудники финансовой организации уже увидели излишки. Однако, никаких мер принято не было.

Амур.инфо так же обратился к самому банку. Там сказали, что ответ на заявление формируется в течение трех дней с момента обращения. После решения деньги или вернутся к заявителю в течение месяца, или нет – в том случае, если обнаружат с его стороны мошеннические действия.

Кстати, на канале «Генератор идей» есть совет о том, что делать в похожей страшной ситуации. Если банкомат забрал карту, авторы канала советуют нажать «Отмену» и держать палец на этой кнопке – от 10 секунд от пяти минут. Главное – дождаться надписи «завершить обслуживание». Когда надпись появится, нужно, не убирая пальца с «отмены», нажать кнопку «Да». По заверениям авторов канала, устройство немедленно вернет вам «пластик».

Александра Маслова