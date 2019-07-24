Центробанк получил право определять верхний предел комиссий ритейла за эквайринг, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РГ.

Теперь он сможет регулировать деятельность и торгово-сервисных компаний и банков-эквайеров и дисциплинировать их, снижая комиссии.

Для дочерних компаний международных платежных систем предусмотрены уточнения: Национальная система платежных карт обрабатывает только платежи внутри страны, в то время как международные переводы осуществляются по международным стандартам. Это должно предотвратить уход подобных компаний из страны.

Других ограничений поправки к действующему законодательству нет. Мера была принята, чтобы обеспечивать бесперебойность платежей.

Анастасия Туркова