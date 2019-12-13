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Банк закрылся: эксперт сказал, надо ли платить по кредиту
Если Центральный Банк отозвал лицензию у вашей кредитной организации, надо сразу же предпринять ряд действий, сообщает DEITA.RU.
В России часто происходят такие неприятные ситуации, когда банки закрываются. Однако на просторах интернета много советов вкладчикам – как получить свои деньги назад. А вот что делать тем, кто, наоборот, должен был банку денег, мало кто знает.
Автор экономического блога на Яндекс.Дзен рассказал, как быть в такой ситуации. Прежде всего, надо помнить – отзыв лицензии у банка – не повод не выплачивать кредит.
Всеми отношениями с клиентами закрывшегося банка занимается Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Именно оно берет на себя ответственность по возвращению гражданам их вкладов и по сбору денег от тех, кто взял их у банка. На сайте можно найти ближайшие к вам отделения для оплаты кредита без комиссии или, введя все данные по кредитному договору, оплатить прямо на сайте.
Опасность кроется в том, что АСВ – не банк. Он не будет лояльным к вам – дело о просрочке сразу пойдет коллекторам.
Елена Миронова