В России возник прецедент жёсткого обращения с должником, сообщает DEITA.RU.

По прогнозам издания "Коммерсант", одно из неоднозначных решений Верховного Суда России может привести к тому, что банки начнут себе позволять гораздо более агрессивный стиль общения с гражданами в деле возврата их долгов.

Дело в том, что в судебной практике возник прецедент, когда Суд встал на сторону коммерческой организации "Плюс-банк", применявшей в своём стремлении вернуть деньги за автокредит методы телефонного психологического давления.

Женщина, взявшая кредит в этом банке и переставшая его платить, утверждала, что сотрудники учреждения позволяли себе в общении с ней унижающие её достоинство выражения в нецензурной форме.

Кроме этого, по её словам, ей угрожали физической силой если она не начнёт выплачивать деньги по кредиту. После первого разбирательства, суд первой инстанции оштрафовал банк, однако далее дело дошло до Верховного Суда, который это решение отменил.

Теперь существует вероятность, что суды первых инстанций будут руководствоваться постановлением Верховного суда при вынесении решений по подобным делам. Об этом заявил изданию глава "Юридического бюро №1" Юлия Комбарова.

Эксперт высказала предположение, что благодаря решению ВС РФ в пользу агрессивного банка, фактически дан "зеленый свет" подобному стилю работы для всех остальных кредитных организаций.

Дмитрий Шевченко