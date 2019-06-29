Банкам помешают искусственно повышать сроки кредитов с целью показать долговую нагрузку граждан не такой высокой, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА «Новости».

Несмотря на продление сроков кредитования, доля кредитов с уровнем долговой нагрузки более 80 процентов все равно увеличивается. Так, к концу 2018 – началу 2019 годов долгосрочных кредитов сроком выплаты до пяти лет у россиян зарегистрировано 8 – 10%, а в 2017 году этот показатель был на уровне 3 – 5%. Потребовалось принимать меры, что и начал делать Центробанк.

ЦБ пришел к выводу, что замедленный рост потребкредитования сначала снизит его вклад в рост ВВП страны, но поспособствует росту экономики в дальнейшем.

Анастасия Туркова