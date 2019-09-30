Банки больше не смогут взыскивать долги

Центробанк добивается полного запрета на взыскание задолженности по потребительскому кредиту. Речь идет о тех ситуациях, когда банкиры выдали деньги под проценты чрезвычайно закредитованному клиенту, сообщает DEITA.RU.

Данный запрет появится только после того, как все банки получат доступ к информации, которая позволяет высчитать уровень закредитованности потенциального клиента. Сколько долгов у будущего клиента и какова его реальная зарплата представители банков смогут посмотреть в данных налоговой службы и пенсионного фонда, а также в бюро кредитных историй.

По словам директора одного из департаментов Банка России Елизаветы Даниловой, таким образом ЦБ добивается поставленных президентом Путиным еще в 2016-м задач.

Ранее прошла информация о том, что с 1 октября главный банк страны кардинально снизил ставки по ипотеке.

Екатерина Брязгунова