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Банки больше не смогут взыскивать долги
30 Сентябрь 2019, 20:15
Центробанк добивается полного запрета на взыскание задолженности по потребительскому кредиту. Речь идет о тех ситуациях, когда банкиры выдали деньги под проценты чрезвычайно закредитованному клиенту, сообщает DEITA.RU.
Данный запрет появится только после того, как все банки получат доступ к информации, которая позволяет высчитать уровень закредитованности потенциального клиента. Сколько долгов у будущего клиента и какова его реальная зарплата представители банков смогут посмотреть в данных налоговой службы и пенсионного фонда, а также в бюро кредитных историй.
По словам директора одного из департаментов Банка России Елизаветы Даниловой, таким образом ЦБ добивается поставленных президентом Путиным еще в 2016-м задач.
Ранее прошла информация о том, что с 1 октября главный банк страны кардинально снизил ставки по ипотеке.
Екатерина Брязгунова