telegr wh call

Новости

Недобросовестных застройщиков наказали в Приморье

30 Сентябрь 2019, 20:24

Банки больше не смогут взыскивать долги

30 Сентябрь 2019, 20:15

Всё больше молодых педагогов желают работать в Приморье

30 Сентябрь 2019, 20:14

Эксперты жестко раскритиковали новый прожиточный минимум

30 Сентябрь 2019, 20:00

Штраф для россиян увеличат в 100 раз

30 Сентябрь 2019, 19:45

Центробанк рассказал, как защитить деньги от краж

30 Сентябрь 2019, 19:30

Синоптики сказали, как тайфун повлияет на погоду

30 Сентябрь 2019, 19:15

Вице-губернатор пообещал награду за «голову» виновника

30 Сентябрь 2019, 19:00

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Банки больше не смогут взыскивать долги

30 Сентябрь 2019, 20:15

деньги, кошелек, рубль, монета, рубли, монеты

Центробанк добивается полного запрета на взыскание задолженности по потребительскому кредиту. Речь идет о тех ситуациях, когда банкиры выдали деньги под проценты чрезвычайно закредитованному клиенту, сообщает DEITA.RU.

Данный запрет появится только после того, как все банки получат доступ к информации, которая позволяет высчитать уровень закредитованности потенциального клиента. Сколько долгов у будущего клиента и какова его реальная зарплата представители банков смогут посмотреть в данных налоговой службы и пенсионного фонда, а также в бюро кредитных историй.

По словам директора одного из департаментов Банка России Елизаветы Даниловой, таким образом ЦБ добивается поставленных президентом Путиным еще в 2016-м задач.

Ранее прошла информация о том, что с 1 октября главный банк страны кардинально снизил ставки по ипотеке.

Екатерина Брязгунова

Читайте также:

В Сбербанке признали тяжёлую ситуацию

Кредиты в Сбербанке будет выдавать бездушная машина

«Сбербанк Онлайн» рухнул в России

Популярное

«ГЛОНАСС в унитаз» может подмочить победы Кожемяко

«Уничтожить гадюшник»: названы имена предателей России из властей

Новая «горячая точка» Приморья грозит многотысячным митингом

Новый обман с банковскими картами набирает обороты
‡агрузка...
Загрузка...
Загрузка...