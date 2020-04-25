Банки будут блокировать счета без объяснения причин

Правительство России одобрило проект закона, запрещающего блокировать счета в банках без объяснения причин принятия такого решения, сообщает ИА DEITA.RU по материалам официального сайта кабинета министров страны.

Как следует из законопроекта, банк сможет отказаться от совершения операции, если при проведении проверки возникает обоснованное подозрение в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма.

Накануне на заседании правительства премьер-министр России Михаил Мишустин напомнил, что сейчас банк имеет право отказаться выполнять распоряжения клиента и даже заблокировать его счет, если у клиента не хватает какого-либо документа, подтверждающего его добросовестность. Премьер добавил, что банк вправе делать это без объяснения причин.

Ранее же, в субботу, 28 марта 2020 года, в России вступил в силу закон о блокировке банковских карт, который был разработан и внесен в российский парламент группой депутатов Госдумы, включая Наталью Поклонскую.

По новому закону операторы по переводу денежных средств обязаны информировать клиента о приостановлении или прекращении использования электронного средства платежа по инициативе оператора в различной форме: СМС-сообщением, телефонным звонком, о самом факте блокировки, а также причинах, почему это произошло. Единственный момент: касается закон исключительно национальной платежной системы, то есть банковских карт «Мир». А вот все остальное, Visa и MasterCard, например, могут блокировать и без предупреждения.