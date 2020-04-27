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Банки готовятся поселить сотрудников в офисах
На такую работу переведены сотрудники критически важных направлений
Крупные российские банки начали готовить условия для проживания некоторых своих сотрудников непосредственно в офисах, сообщает ИА DEITA.RU. Такая необходимость появилась в условиях пандемии.
Необычный шаг коснулся не всего штата, а только тех сотрудников, кто обеспечивает центральные функции кредитных компаний, те, что должны осуществляться бесперебойно и что не могут быть перераспределены, уточняет РБК.
«Основная группа самых важных для банка специалистов, которые отвечают за ежедневные расчеты, живет в банке: полностью изолирована, спит, ест, моется в банке, не общается с родственниками, пока пандемия не закончится. Считаем, что это необходимо», – рассказал первый зампред и совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский.
Сотрудники, по его словам, согласились на такой шаг сами, так как банк предусмотрел соответствующую ситуации мотивацию.