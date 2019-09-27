Банки хотят получать данные россиян без спросу

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Граждане не узнают, что их данные изучают, сообщает DEITA.RU.

Банки могут получить доступ к кредитной истории граждан даже без их ведома. Именно об этом попросили Центробанк финансовые организации страны для якобы более точной оценки кредитоспособности россиян при их обращении в компании.

При этом, как отмечают эксперты, регулятор может и разрешить брать банкам такую информацию, т.к. задача в уменьшении количества необеспеченных кредитов входит и в его задачи. 

Примечательно, что на данный момент за несанкционированное обращение в бюро кредитных историей за информацией о заёмщике без его ведома всё ещё карается ЦБ.

Дмитрий Шевченко

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