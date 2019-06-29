Банк России озаботился финансовым положением граждан, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Интерфакс.

Если долговая нагрузка на население пока не ощутима, то вскоре ситуация изменится. Финансовое благополучие россиян окажется под еще большей угрозой.

ЦБ называет этот фактор важным социальным риском и предлагает ограничить его, вводя показатель долговой нагрузки. Если посчитать потребительское кредитование, ипотеку и кредиты под залог автомобилей, россияне окажутся на невысоком уровне закредитованности по сравнению с другими странами, а если смотреть по необеспеченным кредитам - на среднем. Но высокозакредитованная часть населения может перетянуть одеяло на себя, изменив общую картину.

За прошлый год долговая нагрузка на россиян выросла до 8,4% от общей суммы доходов. Центробанк заявляет, что замедленный рост необеспеченного потребительского кредитования сначала снизит его вклад в рост экономики в краткосрочном периоде, но затем поспособствует ускорению темпов роста в долгосрочном периоде.

Анастасия Туркова