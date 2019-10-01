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Банки массово снизили ставки по ипотеке

1 Октябрь 2019, 14:00

ипотека

С первого октября в России резко упали ставки по ипотечному кредитованию в ряде крупнейших банков. Об этом сообщает DEITA.RU.

На сегодняшний день самую минимальную годовую ставку из новых участников «акции» предлагает сервис «Дом.рф» - восемь целых и пять десятых процентов. За ним следует Альфа-банк с восемью целыми и сорока десятью сотыми процентов годовых. В Газпромбанке предлагают взять ипотеку с переплатой в размере восемь целях и семь десятых процентов, а в Райффайзенбанке – под восемь целях и девяносто девять сотых.

По информации Госбанка, впервые за год средняя по стране ставка по приобретение жилья снизилась в конце лета и была равна девяти целым и девяносто одной сотой процента.  

Банк «Открытие», «Росбанк Дом» и Московский кредитный банк пока не присоединились к массовой «акции» коллег, но представители финансовых организаций исключают такой вероятности в будущем.    

Кстати, правительство страны совместном с профильными ведомствами планируют снизить процентную ставку на покупку жилья до восьми и менее процентов годовых.

Напомним, первым о рекордном снижении процентов по ипотеке заявил Сбербанк. Сегодня минимальная планка этого показателя равняется семи целым и трем десятых процента.

Екатерина Цой

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