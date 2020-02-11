Банки могут начать отбирать квартиры за долги по ипотеке

Недобросовестные заемщики могут остаться без квартир, приобретенных в ипотеку, сообщает ИА DEITA.RU.

Банки могут приступить к отъему квартир у ипотечных должников уже в этом году. Затем недвижимость будет выставлена на продажу со скидкой, пишет РИА «ФАН».

«По нашей оценке, в целом по стране уже более 22,3 тысячи проблемных ипотечных квартир. И это только квартиры, залогодержателем по которым являются банки. Данный объем начинает оказывать влияние на ценообразование на вторичном рынке жилья», – информирует коллекторское агентство «Долговой Консультант».

Согласно информации экспертов агентства, в основном под угрозой оказалось жилье, купленное в 2018 и 2019 годах на пике спроса. Квартиры были приобретены для последующей сдачи в аренду, но собственники не могут ни реализовать свои планы, ни продать недвижимость по рыночной стоимости.

Также отмечается, что в целом на сегодняшний день суммарный объем просроченной задолженности по ипотеке в стране снизился на 0,4%, но часть заемщиков вообще перестала выплачивать жилищные кредиты.