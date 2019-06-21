21 Июнь 2019, 22:32
Банки начали перестраиваться на шестипроцентную ипотеку
Источник изображения: Сергей Трэйне
Сбербанк обдумывает, как реализовать на практике идею Путина о предоставлении ипотечных льгот многодетным семьям, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.
Президент РФ Владимир Путин сказал, что банки отказались пересчитать уже выданные ипотечные кредиты, а Минфин выделил слишком мало средств.
Сейчас представители Сбербанка передают, что переход на шестипроцентный кредит они уже прорабатывают.
В ВТБ сказали, что тоже готовы ввести такие процентные ставки, но только на уже достроенное жилье с правом собственности у граждан.
В банке "ДОМ.РФ" присоединились к этим словам.
Анастасия Туркова
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