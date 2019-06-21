Сбербанк обдумывает, как реализовать на практике идею Путина о предоставлении ипотечных льгот многодетным семьям, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Президент РФ Владимир Путин сказал, что банки отказались пересчитать уже выданные ипотечные кредиты, а Минфин выделил слишком мало средств.

Сейчас представители Сбербанка передают, что переход на шестипроцентный кредит они уже прорабатывают.

В ВТБ сказали, что тоже готовы ввести такие процентные ставки, но только на уже достроенное жилье с правом собственности у граждан.

В банке "ДОМ.РФ" присоединились к этим словам.

Анастасия Туркова