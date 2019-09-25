Банки начали раздавать деньги пенсионерам

Люди старшего поколения стали желанными клиентами финансовых учреждений, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Национальное бюро кредитных историй зафиксировало рост потребительского кредитования в категории пенсионеров. По данным аналитиков, объёмы таких кредитов за последнее время выросли.

Вместе с ними увеличились и предельные суммы, которые банки готовы давать в долг пенсионерам. Согласно данным экспертов, они стали больше на 20%.

Таким образом, огромное число пенсионеров получилось возможность решить свои финансовые проблемы простым обращением в банк. Для самих организаций данная категория заёмщиков (старше 60 лет) продолжает оставаться востребованной ввиду того, что они имеют стабильный доход и не склонны к рискованным тратам, а также пунктуальны в платежах.

Ранее сообщалось о том, что самые большие пенсии получают жители Крайнего Севера за счёт множества разного рода надбавок.

Дмитрий Шевченко