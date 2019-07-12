Денежные переводы по системе быстрых платежей могут обзавестись комиссией, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Коммерсант".

Как пишет издание, Райффайзенбанк ввёл сбор в 1,5% за переводы свыше 10 тысяч рублей в месяц. Другие банки готовится ввести комиссии к сентябрю.

По словам экспертов, остановить этот тренд сможет только заявление Центробанка, который пока не комментирует данную ситуацию.

До этого комиссии были только у СКБ-банка — 1% при переводе более шести тысяч рублей в день или 100 тысяч рублей в месяц. Ранее переводы через СБП были и вовсе бесплатными.

Введение сбора с 1 сентября рассматривают Газпромбанке и в Росбанке, с 30 сентября — в банке "Ак Барс" и ПСБ.

Дмитрий Шевченко