Только при некоторых случаях списание средств с банковских карт и счетов можно отменить, сообщает DEITA.RU.



Смс от банка о списании некой суммы без вашего ведома может напугать. Канал «Финансовые новости» раскрыл три самых популярных причины пропажи средств со счетов и способы их вернуть.

Если вам приходит сообщение о том, что с вашего счета списаны деньги, то надо срочно звонить в банк, чтобы узнать назначение платежа. Это также можно сделать в приложении вашего банка на телефоне.

Первая распространенная причина списывания денег со счета - подписка на различные услуги. Например, автоматический платеж за интернет, коммуналку или приложение. Вы вполне могли забыть о том, что оформили автоплатеж. В первом случае вернуть деньги вряд ли получится - только отключить автоплатеж на будущее.

А вот при списании денег приложениями можно попытаться все вернуть: напишите службе поддержки и опишите вашу ситуацию. Как правило, они идут навстречу.

Еще одна причина «пропажи» денег с карты - списание по исполнительному листу. Если с вашей карты списали все деньги в уплату долгов по коммуналке, вернуть их можно только в одном случае: если на карте были детские пособия и прочие соцвыплаты.

Наконец, третья причина - мошеннические действия. В этом случае клиенты банков никак не защищены. Вернуть вам деньги обяжут мошенника - если найдут. К тому же, у этого мошенника должно быть имущество, которое продадут, чтобы вернуть деньги.

Елена Миронова