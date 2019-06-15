В Росфинмониторинге заявили, что банки порой превышают полномочия и неоправданно лишают вкладчиков доступа к деньгам, сообщает DEITA.RU. Счета клиентов блокируют, сочтя операции подозрительными.

Как пишет РИА ФАН, банки требуют сведения об источнике поступления средств и проверяют, куда потрачены деньги со вклада. Если сведения не предоставить, счет могут блокировать.

Пресс-секретарь Федеральной службы по финансовому мониторингу Ирина Иванова рассказала, что некоторые банки таким образом превышают свои полномочия. По ее словам, трактовать законы как вздумается банки пробуют периодически, но организация защищает права граждан. Заблокированные счета им также восстанавливают.

Сотрудников банков можно понять: они по закону обязаны проверять подозрительные операции и крупные счета. Но иногда их действия все же выходят за рамки здравого смысла.

Анастасия Туркова

