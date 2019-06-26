Исключительно российскую платежную инфраструктуру придется использовать банкам при переводах средств, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Теперь кредитные организации должны будут работать только на российской инфраструктуре. Им запрещено использовать зарубежную и передавать информацию о переводах за рубеж.

Новый закон должен обеспечить гражданам безопасность и бесперебойность электронных денежных средств в пределах РФ. Операторы получат большую независимость от внешних воздействий.

На трансграничные переводы действие закона не распространится.

Действовать он начнет через год.

Анастасия Туркова