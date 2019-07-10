Небольшие банки будут обязаны собирать биометрические данные граждан, но не сейчас, а через два года, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РГ.

С 2012 года снимать биометрию с клиентов должны будут все не слишком крупные банки с базовыми лицензиями– такой законопроект могут принять в России.

При этом банкам предлагается включиться в единую биометрическую систему и собирать подобные данные.

Впрочем, для тех, кто готов снять биометрию с клиентов уже сейчас, ограничений нет – 2021 года ждать не обязательно. Про крупные банки разговор не идет по той причине, что они уже начали переход на новую систему, как более мобильные.

Что касается клиента – он сможет голосом или с помощью фото удаленно открывать счета или заказывать выпуск карты на портале госуслуг.

Анастасия Туркова