Банки обяжут выдавать компенсации в двукратном размере

Минфин готовит поправки в законодательство, сообщает DEITA.RU.



Министерство финансов РФ выступило с предложением: запретить банкам навязывать страховку. Речь идет о страховом продукте при получении займа.

Как пишет «Российская газета», сейчас банки имеют привычку в обязательном порядке заставлять получателей кредитов оформлять дополнительные услуги – страховку на займ. Причем, зачастую клиентов вынуждают страховаться весь период кредитования, а деньги за эту услугу выплачивать сразу.

Поправки в Федеральный закон уже оценили в ЦБ. Банк России солидарен с Минфином. Предполагается, что банкам запретят навязывать страховки, кроме тех случаев, когда это необходимо из-за предмета залога.

Кроме того, Минфин продумал и наказание за навязывание – возмещение клиентам всей потраченной суммы в двукратном объеме.

Елена Миронова