Новости
Банки обяжут выдавать компенсации в двукратном размере
12 Октябрь 2019, 08:15
Набиуллина назвала условие исчезновения банковских карт
12 Октябрь 2019, 07:45
Вот это да: статистика цен на бензин удивляет
12 Октябрь 2019, 07:15
Синоптики предупредили о снегопадах
12 Октябрь 2019, 06:30
Путин раскритиковал Зеленского
12 Октябрь 2019, 05:45
Вернуть смертную казнь намерены в России
12 Октябрь 2019, 05:00
Неизвестный открыл стрельбу в самом центре Питера
12 Октябрь 2019, 04:15
Вот зачем европейцы оклеивают авто скотчем
12 Октябрь 2019, 03:30
Банки обяжут выдавать компенсации в двукратном размере
Минфин готовит поправки в законодательство, сообщает
DEITA.RU.
Министерство финансов РФ выступило с предложением: запретить банкам навязывать страховку. Речь идет о страховом продукте при получении займа.
Как пишет «Российская газета», сейчас банки имеют привычку в обязательном порядке заставлять получателей кредитов оформлять дополнительные услуги – страховку на займ. Причем, зачастую клиентов вынуждают страховаться весь период кредитования, а деньги за эту услугу выплачивать сразу.
Поправки в Федеральный закон уже оценили в ЦБ. Банк России солидарен с Минфином. Предполагается, что банкам запретят навязывать страховки, кроме тех случаев, когда это необходимо из-за предмета залога.
Кроме того, Минфин продумал и наказание за навязывание – возмещение клиентам всей потраченной суммы в двукратном объеме.
Елена Миронова