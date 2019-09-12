Банки оказалась на грани краха

Экономическая ситуация в банковском секторе стала опасной, сообщает DEITA.RU.

Агентство Bloomberg пишет о том, что уже в самое ближайшее время европейские банки столкнутся с серьёзным кризисом. Дело в том, что главный банк Европы намерен ещё больше снизить ключевую ставку, под которую кладутся деньги на депозиты.

Сейчас он уже составляет -0,4% и, по мнению экспертов, любое снижение может привести к большим финансовым проблемам для всего банковского сектора.

Как отметили в самих финансовых учреждениях, дальнейшее понижение уровня ставки сделает работу банков ещё более невыгодной, чем сейчас, когда кредитным организациям итак приходится сталкиваться с трудностями.

В будущем это может и вовсе привести к тотальному краху финансовой системы Европы. Об этом рассказал изданию представитель банка Deutsche Bank.

Напомним, что отрицательная ставка по депозитам означает, что фактически владельцы счетов в банках вынуждены сами платить за размещение их денег. При усилении этой нагрузки велик риск, что люди станут массово забирать свои средства из банков, тем самым лишив их возможности выдавать новые кредиты.

Дмитрий Шевченко