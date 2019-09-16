Новости
Космонавтам раздадут огнестрельное оружие
16 Сентябрь 2019, 17:30
Умерщвлять бездомных собак запретили в России
16 Сентябрь 2019, 17:15
Жильё в России стало ещё более недоступным
16 Сентябрь 2019, 17:00
Комфортный для сбережений доход назвали россияне
16 Сентябрь 2019, 16:57
«Хоровод дружбы» провели в Приморье
16 Сентябрь 2019, 16:45
Банки отказались от долгов граждан
16 Сентябрь 2019, 16:30
Синоптики сделали заявление о снеге в Приморье
16 Сентябрь 2019, 16:20
Пенсионеры начнут жить по новым стандартам
16 Сентябрь 2019, 16:00
Банки отказались от долгов граждан
16 Сентябрь 2019, 16:30
Финансовые организации просят власть лишить их полномочий, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Коммерсант".
Российские банки обратились в министерство юстиции России с просьбой не наделять их правами взыскивать задолженность у людей, которые перестали им платить.
Коллективное обращение представителей данного сектора экономики ушло в профильное ведомство. Руководители банков считают, что дело "выбивания" или возвращения долгов должно остаться монополией Федеральной службы судебных приставов, а их вмешательство в данный процесс породит массу конфликтов и будет весьма неэффективным.
Кроме этого, решать в каждом конкретном случае должен ли человек возвращать долги и в какой период должен решать суд. Данная прерогатива также оказалась не мила банкирам.
Дмитрий Шевченко