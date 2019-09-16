Банки отказались от долгов граждан

Финансовые организации просят власть лишить их полномочий, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Коммерсант".

Российские банки обратились в министерство юстиции России с просьбой не наделять их правами взыскивать задолженность у людей, которые перестали им платить.

Коллективное обращение представителей данного сектора экономики ушло в профильное ведомство. Руководители банков считают, что дело "выбивания" или возвращения долгов должно остаться монополией Федеральной службы судебных приставов, а их вмешательство в данный процесс породит массу конфликтов и будет весьма неэффективным.

Кроме этого, решать в каждом конкретном случае должен ли человек возвращать долги и в какой период должен решать суд. Данная прерогатива также оказалась не мила банкирам.

Дмитрий Шевченко