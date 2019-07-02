Расширился список банков, имеющих право сотрудничать с застройщиками по недавно одобренной схеме финансирования долевого строительства. Но не все спешат воспользоваться своим правом, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на РГ.

Некоторые кредитные организации связываться с долевым строительством не намерены, несмотря на допуск. Двадцать восемь банков с высоким рейтингом не согласны вести такое сотрудничество. А вот недавно вошедшие в список кредитные организации с рейтингом пониже, коих сейчас 33, обдумывают стратегию работы с застройщиками и планы.

Напомним, что с первого июля застройщики переходят на эскроу-счета для расчетов. В настоящее время девятнадцать банков рассматривают заявки на получение кредитов по программе проектного финансирования.

Анастасия Туркова