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Банки отказываются выдавать ипотеку под маткапитал

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На многочисленных форумах новостроек россияне жалуются, что самые крупные банки страны, такие как Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ и Гапромбанк, не оформляют ипотечные кредиты на льготных условиях при условии, что в качестве первоначального взноса проводится материнский капитал, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Известия.

В Сбербанке в свою очередь пояснили, что действительно такое ограничение присутствует, однако все на самом деле не так страшно. Маткапитал принимается на условиях, что застройщик дождется того момента, когда Пенсионный фонд перечислит средства. К сожалению, на данный момент застройщики не идут на такие меры.

Банки же готовы брать только собственные средства заемщики. Об этом же говорится и в постановлении российского правительства, в котором добавлено, что к ним относятся и бюджетные деньги, то есть маткапитал.

В Центробанке, в свою очередь, отметили, что кредитные организации, которые не хотят работать с необналиченным сертификатом материнского капитала, не нарушают закон. В условиях сказано, что маткапитал можно использовать в случае фактического направления средство сертификата.

Ранее прошла информация о том, что Сбербанк запустил льготную ипотеку в один процент, однако она будет доступна далеко не всем. Чтобы сократить расходы на оплату ипотечной квартиры, можно приобретать жилье в том российском регионе, где это ипотека съедает меньшую часть зарплаты. Например, в Уральском федеральном округе. Там люди отдают за жилье 42 процента от зарплаты.

Екатерина Брязгунова

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