Огромные долги россиян по займам так сильно надоели банкам, что последние стали массово отказывать гражданам в выдаче новых кредитов. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Эксперты бюро кредитных историй «Эквифакс» посчитали, что в 2019 году лишь 11 процентов кандидатов в заемщики смогут гарантированно получить ссуду в банках, 21 процент имеет хорошие шансы получить кредит, вероятность отказа у остальных фактически гарантирована.

В бюро отметили, что в прошлом году из более трехсот миллионов взявших кредит россиян только 15 процентов можно отнести к «идеальным» заемщикам – физлицам с хорошей кредитной историей, отсутствием просрочек по платежам и т.д. По словам специалистам, число таких сознательных граждан снижается с каждым годом.

«В первом полугодии 2019 года банки одобрили 36 процентов кредитных заявок. В аналогичный период прошлого года этот показатель был равен 43-м процентам», - рассказали в бюро.

Екатерина Цой