Новости
Врач рассказал, чем опасен солевой раствор
23 Апрель 2020, 23:15
«За сосульки и парковку»: новые штрафы введут в России
23 Апрель 2020, 22:15
Дальневосточники смогут выйти дома только по цифровым пропускам
23 Апрель 2020, 21:15
Труба навылет: страшное ДТП произошло на приморской трассе
23 Апрель 2020, 20:47
Путин уволил заместителя главы СКР
23 Апрель 2020, 20:15
Американский штат подал на Китай в суд из-за коронавируса
23 Апрель 2020, 20:00
Банки отменяют кэшбэк на онлайн-покупки
23 Апрель 2020, 19:45
Финский врач прокомментировал запрет на прогулки при пандемии
23 Апрель 2020, 19:30
Банки отменяют кэшбэк на онлайн-покупки
Это связано с рядом недавних решений Центробанка
Ряд банков, таких, как Газпромбанк, «Хоум Кредит» и Кредит Европа Банк отменили опцию кэшбека на интернет-покупки в онлайн-магазина. Это напрямую связано с решение Центробанка уменьшить эквайринговые тарифы на такие покупки в рамках антикризисных мер, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РБК.
Как отмечает издание, банки постепенно уменьшают число программ лояльности из-за ряда антикризисных мер, принятых Банком России, в частности, регулирования комиссий за прием карт.
ЦБ с 15 апреля по 30 сентября установил сниженную комиссию за эквайринг для онлайн-магазинов на уровне 1% вместо средней по рынку в 1,2–2,2%. Такой тариф касается, прежде всего, покупки медикаментов, продуктов, одежды, бытовой техники и различных гаджетов.
— Снижение комиссии даст возможность торгово-сервисным предприятиям предлагать товары повседневного спроса с доставкой, а гражданам — осуществлять онлайн-покупки, не выходя из дома, — поясняли такое решение представители ЦБ.