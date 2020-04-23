Банки отменяют кэшбэк на онлайн-покупки

Ряд банков, таких, как Газпромбанк, «Хоум Кредит» и Кредит Европа Банк отменили опцию кэшбека на интернет-покупки в онлайн-магазина. Это напрямую связано с решение Центробанка уменьшить эквайринговые тарифы на такие покупки в рамках антикризисных мер, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Как отмечает издание, банки постепенно уменьшают число программ лояльности из-за ряда антикризисных мер, принятых Банком России, в частности, регулирования комиссий за прием карт.

ЦБ с 15 апреля по 30 сентября установил сниженную комиссию за эквайринг для онлайн-магазинов на уровне 1% вместо средней по рынку в 1,2–2,2%. Такой тариф касается, прежде всего, покупки медикаментов, продуктов, одежды, бытовой техники и различных гаджетов.

— Снижение комиссии даст возможность торгово-сервисным предприятиям предлагать товары повседневного спроса с доставкой, а гражданам — осуществлять онлайн-покупки, не выходя из дома, — поясняли такое решение представители ЦБ.